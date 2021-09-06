حوادث
“ولد لفشوش” يرتكب مجزرة ضد أمنيين
قتل شرطيا والثاني يرقد بقسم العناية المركزة ولاذ بالفرار تاركا سيارة فاخرة بطريق زعير ارتكب شخص ابن عائلة ثرية، صباح الجمعة الماضي، مجزرة ضد أمنيين يشتغلان بمجموعة حماية المنشآت الحساسة بإحدى السفارات بحي السويسي بالرباط، وقتل الشرطي الأول على الفور، في حادثة سير مروعة، والثاني مازال في وضعية صحية خطيرة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا