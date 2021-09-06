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ثلاثة مقاعد برلمانية تشعل ابن سليمان
يشهد السباق في الانتخابات التشريعية بدائرة ابن سليمان، صراعا قويا هذه السنة، مع بروز “لاعبين” جدد يحاولون مزاحمة القوى السياسية التقليدية بالإقليم، والتي يحاول كل منها تحصين معاقله الانتخابية. وتتنافس 17 لائحة تضم 51 مرشحا على 3 مقاعد مخصصة للإقليم، ومن أبرز المتنافسين في الانتخابات التشريعية البرلماني محمد كريمين، عنأكمل القراءة »
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