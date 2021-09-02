تنغير .. لقاء ات تواصلية حول الدخول المدرسي

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير، أمس الأربعاء، سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأطر التربوية والإدارية حول سبل إنجاح الدخول المدرسي 2021/2022.

وذكرت المديرية أن هذه اللقاءات، التي ترأسها المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير، محمد فاضل، تندرج في سياق تنزيل برنامج عمل المشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، ضمن حقيبة مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وناقش رؤساء المصالح ورؤساء المؤسسات التعليمية عددا من القضايا التي تهم انطلاقة الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وكذا وضعية البنيات التربوية والمادية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وبالمناسبة، أشاد فاضل بالمجهودات التي بذلتها الأطر الإدارية والتربوية وكافة الشركاء خلال الموسم الدراسي المنصرم الذي عرف نجاحا كبيرا بالنسبة لمديرية تنغير، وذلك رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أهم المستجدات التي عرفتها المنظومة التربوية، تنفيذا لأحكام القانون الإطار 51.17، مذكرا بعقد نجاعة الأداء الذي وقعته الوزارة الوصية مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع المؤسسة، وانطلاق الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية.

كما أكد على أهمية التعبئة المجتمعية لإنجاح الحملة الوطنية لتلقيح التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر ما بين 12 و17 سنة، مشيرا إلى أهم القوانين والمذكرات والمراسلات التنظيمية التي تم استصدارها في إطار الشأن التربوي.

وجرى خلال هذه اللقاءات تقديم عرض حول أهم الإحصائيات المتعلقة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير، مبرزا الأنماط التربوية التي ستعتمد خلال الموسم الدراسي الحالي حسب الظروف التي تفرضها جائحة كوفيد-19.