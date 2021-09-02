أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“التنصت على هواتف كبار المرشحين”…”اعتقال “بلطجية” انتخابات”…””الضـالــة” مقابـل الصــوت”…”إسبانيا تطرد عملاء استخبارات الجزائر”…”سقوط صحافي يتزعم شبكة كوكايين”…”ماركة عالمية لتبييض الأموال”…”مرشحون فقراء “ممنوعون” من الدعم”…روبورتاج “صالونات التجميل الشعبية… بؤر متحركة”…”الأسر الانتخابية… التوريث يسائل الأحزاب”…”كاميرات تطيح بشرطي سارق”… “خاليلوزيتش يهدد بالرحيل”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.