وطنية
“حمامة” بين “صقور” الحي الحسني
جبران تتحدث عن إحياء قيم التطوع ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية تؤمن حنان جبران، وكيلة لائحة التجمع الوطني للأحرار بجهة البيضاء سطات، بأن السياسة أخلاق، وترشيحها، لأول مرة، نابع من رغبتها في استعادة وهج خدمة الوطن، بعيدا عن أحكام القيمة. تتحدث جبران بفخر عن تجربتها المهنية والجمعوية، ورغبتها في إشراك السكانأكمل القراءة »
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