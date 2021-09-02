مراكش.. 18 لائحة تخوض سباق انتخابات أعضاء المجلس الجهوي

تخوض 18 لائحة انتخابية على مستوى عمالة مراكش سباق انتخابات أعضاء مجلس جهة مراكش- آسفي، في إطار الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شتنبر الجاري.

وبحسب معطيات للسلطات المحلية، فإن هذه اللوائح ستتنافس على 12 مقعدا، خمسة منها مخصصة للنساء، من بين ما مجموعه 75 مقعدا، التي يتشكل منها مجلس جهة مراكش- آسفي.

وتمثل اللوائح الـ18 العديد من الأحزاب السياسية، من بينها الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية والاجتماعية.

كما يتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد، والشورى والاستقلال، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وجبهة القوى الديمقراطية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب المغربي الحر، وحزب الديمقراطيون الجدد، وكذا حزب الإصلاح والتنمية.

وفي الوقت الذي تراهن فيه العديد من الأحزاب التي تخوض السباق الانتخابي بجهة مراكش- آسفي على مرشحين متمرسين من ذوي الخبرة، فإن لوائح مرشحيها تشهد أيضا حضورا قويا لفئة الشباب المتحمسين لخوض غمار تدبير الشأن المحلي والجهوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية تجري على مستوى المدينة الحمراء، في أجواء “عادية”، بعدما سبقها “صخب كبير حول منح التزكيات وإعداد اللوائح الانتخابية واختيار وكلائها”.

وتأتي استحقاقات الثامن من شتنبر، لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية، والمجالس الجهوية، وأعضاء مجلس النواب، في سياق وطني يتميز بالشروع في أجرأة توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.