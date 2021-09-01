أســــــرة
تأثير الكافيين على النوم
أكدت دراسة حديثة أن تناول الكثير من الكافيين في وقت لاحق من اليوم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النوم، حتى لو تم شربه في وقت مبكر نسبيا. ووجد باحثون من قسم طب النوم في جامعة إدنبرة، أجروا بحثا حول هذا الموضوع، أن تأثير القهوة على النوم يمكن أن يستمرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا