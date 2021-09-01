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أســــــرة

نصائح لوضع التلفزيون في غرفة النوم

منذ 14 ساعة
Elegant bedroom with tv, big bed and wardrobe with wooden and mirrored sliding door
 ينصح عادة بإبعاد شاشة التلفزيون عن غرفة النوم، حتى يساعد ذلك على الاسترخاء بعد يوم متعب، إلا أن البعض يفضل تكسير القاعدة والاحتفاظ بها. ويقدم المختصون في مجال الديكور عدة نصائح للراغبين في وضع جهاز التلفزيون في غرفة النوم، موضحين أنه في غرفة نوم محدودة المساحة، يتم تثبيت الشاشة مقابل السريرأكمل القراءة »


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منذ 14 ساعة
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