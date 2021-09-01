أســــــرة
نصائح لوضع التلفزيون في غرفة النوم
ينصح عادة بإبعاد شاشة التلفزيون عن غرفة النوم، حتى يساعد ذلك على الاسترخاء بعد يوم متعب، إلا أن البعض يفضل تكسير القاعدة والاحتفاظ بها. ويقدم المختصون في مجال الديكور عدة نصائح للراغبين في وضع جهاز التلفزيون في غرفة النوم، موضحين أنه في غرفة نوم محدودة المساحة، يتم تثبيت الشاشة مقابل السريرأكمل القراءة »
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