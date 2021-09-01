أســــــرة
أفضل أنواع الأطعمة للمرضعة
مختصون في التغذية يؤكدون أن الرضاعة تساعد على إنقاص الوزن إن الرضاعة الطبيعية هي أفضل طريقة لتغذية الطفل منذ ولادته، وحتى بلوغه ستة أشهر على الأقل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما أنها تساعد الأم على إنقاص الوزن، إذا ما تم اتباع حمية غذائية خاصة. ويؤكد المختصون في التغذية أن الرضاعةأكمل القراءة »
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