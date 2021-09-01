أســــــرة
بعد العطلة… رحلة علاج الشعر التالف
الزيوت للتخلص من أضرار التعرض لأشعة الشمس والسباحة تجد الكثير من النساء، بعد انتهاء العطلة الصيفية، أنفسهن أمام الكثير من المشاكل التي تخص الشعر، ليدخلن في متاهة البحث عن الحلول والعلاجات. ومن بين المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، مباشرة بعد العطلة الصيفية، تقشر فروة الرأس، بسبب عوامل كثيرةأكمل القراءة »
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