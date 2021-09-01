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أســــــرة

بعد العطلة… رحلة علاج الشعر التالف

منذ 15 ساعة
Woman problems with hair, split weak hair, tangled hair
الزيوت للتخلص من أضرار التعرض لأشعة الشمس والسباحة   تجد الكثير من النساء، بعد انتهاء العطلة الصيفية، أنفسهن أمام الكثير من المشاكل التي تخص الشعر، ليدخلن في متاهة البحث  عن الحلول والعلاجات. ومن بين المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، مباشرة بعد العطلة الصيفية، تقشر فروة الرأس، بسبب عوامل كثيرةأكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة
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