مجتمع
تلقيح التلاميذ…”جواز” التعليم الحضوري
الحماس يقود الأسر إلى المراكز ومسؤولون يعولون على الحملة لإنجاح الدخول قادت الرغبة في الاستفادة من تعليم حضوري، مئات الأسر إلى مراكز التلقيح الخاصة بالتلاميذ ما بين 12 سنة و17، والوقوف إلى جانب التلاميذ من أجل تلقي التطعيم، خاصة أن الوزارة اشترطت التلقيح الشامل لتلاميذ المدارس، من أجل الاستفادة منأكمل القراءة »
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