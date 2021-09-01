حوادث
مجزرة عائلية بتاونات
ارتكب شاب صباح أول أمس (الاثنين)، مجزرة عائلية في دوار تاونسات بجماعة تافرانت بغفساي بتاونات، وقتل جارته وأصاب زوجها وابنهما ووالده وشخصا رابعا بجروح متفاوتة. وأوقفت عناصر الدرك بالمركز الترابي بالورتزاغ، المتهم العازب عمره 22 سنة، بعد مدة قصيرة من ارتكابه الجريمة رغم محاولته الفرار. وقالت المصادر إن الجاني المعروفأكمل القراءة »
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