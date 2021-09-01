حوادث
محاكمة بريطانيين زوروا شهادات “كوفيد”
أجلت ابتدائية إنزكان النظر في ملف خمسة سياح بريطانيين تم ضبطهم في حالة تلبس بمحاولة السفر بشهادات اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، إلى غد (الخميس). وكان ثلاثة منهم قد أحيلوا في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية، أول أمس (الاثنين)، متابعين بصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.أكمل القراءة »
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