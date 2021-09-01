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حوادث

محاكمة بريطانيين زوروا شهادات “كوفيد”

منذ 15 ساعة
أجلت ابتدائية إنزكان النظر في ملف خمسة سياح بريطانيين تم ضبطهم في حالة تلبس بمحاولة السفر بشهادات اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، إلى غد (الخميس). وكان ثلاثة منهم قد أحيلوا في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية، أول أمس (الاثنين)، متابعين بصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة
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