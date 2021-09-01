حوادث
مواجهات بين مرشحين باليوسفية
أفادت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن مواجهات اندلعت بين مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بدائرة انتخابية بجماعة رأس العين إقليم اليوسفية، في حدود الساعة الثانية من صباح أمس (الثلاثاء). وأضافت المصادر نفسها، أن أعضاء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار كانوا يوجدون بمنزل أحد الداعمين لهم، قبل أن يفاجأأكمل القراءة »
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