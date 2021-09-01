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حوادث

النصب على تجار وزبناء بنوك

منذ 15 ساعة
شبكة تستغل الشراء الإلكتروني للإطاحة بضحاياها والسطو على حساباتهم البنكية انتشرت ظاهرة النصب على التجار النشيطين في بيع سلعهم على مواقع إلكترونية متخصصة، من قبل شبكة تطيح بضحاياها، عن طريق إيهام التجار برغبتهم في اقتناء منتوجهم، وبعد ذلك تحصل على معطياتهم الشخصية، من أجل تحويل سعر المنتوج، غير أن التجارأكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة
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