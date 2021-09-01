حوادث
الناظـور بـؤرة الـ” بي سي إر”
إيقاف عائلة بشهادات مزورة وأبحاث صارمة مع المتورطين رغم التحذيرات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في شأن تزوير شهادات الفحص الخاصة بكوفيد 19، والتعليمات الصارمة، التي وجهت إلى مسؤولي النيابات العامة للتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، من خلال حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارساتأكمل القراءة »
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