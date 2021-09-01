أســــــرة
الكسل والإهمال هروب من المسؤولية
أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، معالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح”، أن الكسل والإهمال حالة يعانيها بعض الأشخاص وتعتبر بمثابة هروب من الواقع والمسؤولية. وأوضحت الدكتورة بنمامون في حديثها عن شخصية المهمل والكسول قائلة “لا أحد يختار أن يكون مهملا أو كسولا، لكن الظروف التي مر منها وغياب التحفيزأكمل القراءة »
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