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أخنوش: “أكادير تستاهل أحسن”
المرشح لرئاسة الجماعة قدم برنامجا عشريا برؤية تحمل خمسة التزامات و25 إجراء و50 تدخلا اختار عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أكادير عاصمة جهة سوس ماسة، للأهمية التي يوليها لمدينته بشكل خاص، ولمكانتها لدى الحزب، وتطلعه لتحقيق التفوق في نتائج الانتخابات الجماعية والبرلمانية، بعد أن تربع على رئاسة أربع غرفأكمل القراءة »
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