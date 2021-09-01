الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الأديب والروائي المصري يوسف زيدان تدوينة قال فيها “أغنى المعابد تكون في أفقر البلدان”. الخمليشي كتبت الفنانة أسماء الخمليشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مثلا إيطاليا جاء فيه “من يريد أن يخاف كثيرا، بالكاد يمكن أن يكون محبوبا”. صلاح الدين كتبت الممثلة سلمى صلاح الدين تدوينة على “إنستغرام”،أكمل القراءة »
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