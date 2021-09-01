الرياضة
أمرابط صداع في رأس خاليلوزيتش
غموض يلف مشاركته أمام السودان لعدم التحاقه بمعسكر المنتخب بات سفيان أمرابط، الدولي المغربي والمحترف بفيورنتينا الإيطالي، صداعا في رأس وحيد خاليلوزيتش، بسبب عدم التحاقه بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا، إلى حدود، صباح أمس (الثلاثاء). وكشف مصدر مطلع، أن سبب تأخر أمرابط يعود أساسا إلى حالة الإرهاقأكمل القراءة »
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