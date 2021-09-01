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الرياضة

عبد الحميد يخطف الأنظار أمام ميسي

منذ 16 ساعة
نال أعلى تنقيط في فريقه ريمس خلال مواجهة باريس أشادت الصحف الفرنسية بالدولي المغربي يونس عبد الحميد، الذي واجه فريقه ريمس باريس سان جيرمان، نهاية الأسبوع الماضي، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت لصالح أصدقاء ليونيل ميسي بهدفين لصفر. وقدم عبد الحميد، البالغ من العمر 33 سنة، والحاملأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة
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