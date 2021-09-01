وطنية
أمرير: الثقة سلاحنا
> ما هي أسباب نزول اختيارك الترشح لأول مرة في الانتخابات الجماعية لجماعة «إيملمايس» بإقليم تارودانت؟ > أسباب النزول تداخلت فيها عوامل ذاتية وموضوعية، ففي الفترة التي أنجزت فيها كتابي الأخير عن «قيمة الثقة عند المغاربة» انتبهت إلى أن هذا المفهوم له أبعاد مختلفة تتجاوز الإطار الذي انطلقت منه وهوأكمل القراءة »
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