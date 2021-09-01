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الرياضة

الكيسر يطلب فسخ عقود 10 لاعبين

منذ 14 ساعة
طالب محمد الكيسر، مدرب شباب أطلس خنيفرة، مباشرة بعد إشرافه على تداريب الفريق، فسخ عقود عشرة لاعبين ممن وقعوا بداية الموسم الحالي، لعدم اقتناعه بمؤهلاتهم التقنية، ومن بينهم أنوار العزيزي، ليتم إجراء انتدابات جديدة، وصلت ل 13 لاعبا. وانتدب الفريق الخنيفري حمزة بوسدرة وأبوبكر الحرارتي وياسين فاتن من وداد تمارة،أكمل القراءة »


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منذ 14 ساعة
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