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عجرم في حفل بالساحل الشمالي تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا غدا (الخميس) بمنطقة الساحل الشمالي، والذي يشهد عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من ألبومها الجديد، وأغانيها القديمة. وأحيت، أخيرا، النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في الحفل صديقها المطربأكمل القراءة »
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