الرياضة
الصغيور مدربا لقدس تازة
تعاقد نادي جمعية قدس تازة، الصاعد حديثا للقسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، مع المدرب نجيم الصغيور، خلفا لرشيد الدحماني. وقاد الدحماني، المدرب السابق لجمعية قدس تازة، الفريق لتحقيق الصعود، قبل أن يتم إيقافه من قبل العصبة الوطنية للهواة، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة خمس سنوات، مع غرامة ماليةأكمل القراءة »
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