الرياضة
عموتة في ورطة
رحيمي وبوفتيني وفتوحي يتخلفون عن الرديف بسبب إجراءات التلقيح والقائمة مرشحة للارتفاع تخلف سفيان رحيمي وسفيان بوفتيني وإدريس فتوحي عن المعسكر التدريبي، الذي يخوضه المنتخب الرديف بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لبطولة المنتخبات العربية، المقرر إقامتها في قطر 2022 خلال دجنبر المقبل. وكشف مصدر جامعي، أن رحيمي تعذرأكمل القراءة »
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