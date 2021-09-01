الرياضة
ثلاثة انتدابات بالرجاء في يوم واحد
أحداد وحركاس والعراسي ينضمون للفريق رسميا وقع الرجاء الرياضي رسميا، لثلاثة لاعبين في يوم واحد، وهم حميد أحداد القادم من الزمالك المصري، وجمال حركاس من مولودية وجدة، ثم يوشعيب العراسي من شباب المحمدية. وتمكن الرجاء والزمالك وأحداد، من الوصول إلى اتفاق نهائي، يقضي بعودة الدولي المغربي للرجاء، إذ تنازل اللاعبأكمل القراءة »
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