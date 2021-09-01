الرياضة
عطر رونالدو يجتاح المواقع
اجتاح عطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجديد، مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق مبيعات قياسية في ظرف أيام. وقدم رونالدو عطره الجديد، أخيرا، في إطار «ماركته» الخاصة «سي أر 7»، التي استهلت عملها بالترويج للملابس الرياضية، قبل أن تلج مجال العطور. وتوقع المتابعون أن يحقق عطر رونالدو الجديد أرقام مبيعات قياسية،أكمل القراءة »
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