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“مختبرات الغش” تحت المداهمة
مفتشو الصحة يتجندون ثلاثة أيام لتنظيف مراكز إجراء التحليلات من “التخلويض” بدأ مفتشو وزارة الصحة، ابتداء من أمس (الثلاثاء) وإلى غاية غد (الخميس)، حملة “مداهمات” للمختبرات التي تحوم حولها شكوك في “التلاعب” بتحليلات الكشف عن فيروس كورونا، وتسليم شهادات بأقل قدر من المصداقية، بل شهادات مزورة عن سبق إصرار وترصد،أكمل القراءة »
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