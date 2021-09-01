وطنية
عودة قوية للاستقلال بالحي الحسني
سكان المنطقة أبدوا وعيا كبير وصاروا يميزون الحسن من السيئ توشح حي الوفاق، بمنطقة الألفة بالبيضاء، بأعلام حزب الاستقلال.شباب ورجال من مختلف الأعمار، شمروا عن سواعدهم لدعم مرشح الحزب، محمد الركاني، وكيل اللائحة البرلمانية والجماعية. أبدوا حماسا غير عاد. يتحركون كخلية نحل، كأنهم سيقومون بآخر حملة انتخابية في حياتهم، فالكلأكمل القراءة »
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