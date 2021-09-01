الرياضة
“فايلز” يحدد تاريخ مواجهة الجيش
عدم مصادقة «كاف» على ملعبه يدفع مسؤوليه إلى تعيين مركب الصداقة بكوتونو برمج «فايلز» البنيني منافس الجيش الملكي في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لحساب الدور التمهيدي، 12 شتنبر الجاري، موعدا لإجراء مباراة الإياب بين الفريقين. وعلمت «الصباح»، أن «فايلز» أشعر «كاف» بأنه سيستقبل الفريق العسكري في 12 شتنبر الجاريأكمل القراءة »
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