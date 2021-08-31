حوادث
سقوط “مقدم” يروج الكوكايين
ضبط في حالة تلبس وأبحاث لكشف مزوده الرئيسي وباقي المتواطئين أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء السبت الماضي، أنشطة إجرامية، مرتكبيها عون سلطة، اختار دخول عالم الإجرام من بابه الواسع. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه، عون سلطة برتبة “مقدم”، متورط في ترويجأكمل القراءة »
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