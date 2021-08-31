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حوادث

استغلال جنسي يقود إلى الاعتقال

منذ 20 ساعة
إيقاف شابين غررا بقاصر والأبحاث جارية للقبض على آخرين هاربين لا تزال ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين، تتمدد في ظل ضعف وسائل الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، من بطش أشخاص منحرفين، يستغلون القاصرين ويغررون بهم، باستعمال المخدرات والمال. وعلمت “الصباح”، أن محكمة أزيلال عقدت أمس (الاثنين)، أول جلسة لمحاكمة أربعة شباب،أكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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