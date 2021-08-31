حوادث
وفاة شاب بالزمامرة
أسفر حادث سير وقع, صباح الجمعة الماضي, بتراب الجماعة القروية لسانية بركيك التابعة لدائرة الزمامرة، عن وفاة شاب في عقده الثالث، وهو متزوج بدون أبناء. وكشفت مصادر دركية “للصباح”، أن الحادثة وقعت على الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين طنجة والكويرة، على بعد كيلومترات قليلة من مقر الجماعة نفسها. وأضافتأكمل القراءة »
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