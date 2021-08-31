حوادث
تغيير على رأس دائرة أمنية باليوسفية
أجرت المديرية العامة للأمن الوطني تغييرا على رأس الدائرة الأمنية الثالثة باليوسفية، وذلك من خلال تعيين رئيس جديد لها. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أشر على تعيين عثمان الخطاب، رئيسا جديدا لهذه الدائرة خلفا لرئيسها السابق الذي انتقل إلى الجديدة. ويبلغ الرئيسأكمل القراءة »
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