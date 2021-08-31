حوادث
إدانة مخرب سيارات بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بإدانة متهم من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، وحكمت عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا ، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية محاولة السرقة والتهديد بارتكاب جناية، وتعييب وتخريب ممتلكات الغير عمدا وإلحاق خسائر مادية بها.أكمل القراءة »
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