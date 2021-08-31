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حوادث

عظام بشرية تستنفر أمن مكناس

منذ 20 ساعة
عثر، أخيرا، أحد عمال ورش يروم ترميم الأبراج و الأسوار الإسماعيلية بمكناس على عظام وجماجم بشرية مدفونة بالقرب من “باب كبيش” التاريخي بحي الروى مكناس. وتفاجأ أحد عمال الورش أثناء مباشرته عملية الحفر بمحاذاة من البرج الإسماعيلي الشامخ المطل على أحد الأبواب التاريخية المعروف ب”باب كبيش”، التي تأتي في إطارأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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