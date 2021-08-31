ملف عـــــــدالة
حبـل العقوبـة علـى أعنـاق العـزاب
تنازل أحد الزوجين يسقط المتابعة عن الزوج والشريك يتابع في حالة اعتقال جرم المشرع المغربي الفساد حينما يكون طرفا العلاقة الجنسية غير المشروعة غير متزوجين، بينما إذا كان واحد منهما على الأقل متزوجا فإن الحالة هنا تختلف، إذ يتم تكييف التهمة إلى الخيانة الزوجية، والتي تم التنصيص على عقوبتها فيأكمل القراءة »
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