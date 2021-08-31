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إجحـاف وظلـم
3 أسئلة إلى * سعيد الخطابي > هل تحريك دعوى الخيانة الزوجية حكر على الأزواج فقط؟ > الخيانة الزوجية، هي كل علاقة مجرمة يكون أحد طرفيها متزوجا أو كليهما، وقد نص المشرع المغربي عليها وعلى عقوبتها بمقتضى الفصل 491 من القانون الجنائي، واشترط لتحريك المتابعة فيها ضرورة وجود شكاية منأكمل القراءة »
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