ملف عـــــــدالة
متعـة وورطـة
عرف إقليم الجديدة، أخيرا، ضبط العديد من حالات الخيانة الزوجية والمتورطة فيها زوجات وعشاقهم ، وأصبحت محاكم الجديدة تتصدر رتبا متقدمة على الصعيد الوطني في قضايا الخيانة الزوجية، حيث غالبا ما يقدم المشتكي زوج المتهمة بتقديم تنازل عن متابعتها، في ما يقبع الخليل بالسجن، بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية. وعرفتأكمل القراءة »
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