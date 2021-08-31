الأولى
حملة “حزب” الباشا
واقعة المسرح الملكي تكشف تصفية حسابات لصالح حفدة باشاوات وأبناء “قايد” خطف رجال السلطة الأضواء في أول أيام الحملة، إذ لم ينتظر بعض القياد والباشوات الـ 48 ساعة السابقة ليوم الاقتراع، كما تفعل الأحزاب للبحث عن “البوز”، استكمالا لمسلسل “مونولوغات” مكبرات الصوت في بداية الحرب على كورونا، بل وصل الأمرأكمل القراءة »
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