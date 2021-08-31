أخبار الصباح
أخبار الصباح
< استغلال استغل الأساتذة أطر الأكاديميات، فرصة تهافت الأحزاب على أصوات تنسيقيتهم، للعودة إلى الميدان، وطرح مسألة الالتحاق بالوظيفة العمومية، مرة أخرى، خاصة بعد التزام حزب الاستقلال بترسيمهم، في حال فوزه بأغلبية المقاعد البرلمانية. وأعلن الأساتذة عن شل المدارس العمومية، في الأسابيع الأولى من الدخول، وسيعودون إلى الرباط من أجلأكمل القراءة »
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