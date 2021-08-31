fbpx
الأولى

أصوات تندوف في انتخابات الصحراء

منذ 19 ساعة
المصالح الأمنية بالكركرات تحجز وكالات وبطاقات تعريف وطنية لأشخاص يوجدون بالمخيمات كشفت عمليات المراقبة الدورية لمصالح أمن “الكركرات”، محاولات حزبية لإقحام صحراويين من مخيمات تندوف في انتخابات 8 شتنبر المقبل، عبر تمرير بطاقات تعريف ووكالات قصد التصويت باسم أشخاص سبق تسجيلهم في قوائم العائدين إلى أرض الوطن. وأوقفت شرطة الحدودأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى