الأولى
أصوات تندوف في انتخابات الصحراء
المصالح الأمنية بالكركرات تحجز وكالات وبطاقات تعريف وطنية لأشخاص يوجدون بالمخيمات كشفت عمليات المراقبة الدورية لمصالح أمن “الكركرات”، محاولات حزبية لإقحام صحراويين من مخيمات تندوف في انتخابات 8 شتنبر المقبل، عبر تمرير بطاقات تعريف ووكالات قصد التصويت باسم أشخاص سبق تسجيلهم في قوائم العائدين إلى أرض الوطن. وأوقفت شرطة الحدودأكمل القراءة »
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