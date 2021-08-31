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الدرك يحقق في الإحسان الانتخابي

منذ 20 ساعة
حجز جرافة وآليات لحفر الآبار ليلا والاستماع لخمسة أشخاص داهمت فرقة من المركز الترابي للدرك الملكي بـ “حد مطران”، بإقليم سيدي بنور، بتعليمات من وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، أشخاصا ضبطوا يحفرون بئرين ليلا بدوار “الدزوز” الجبلي، التابع للدائرة الانتخابية العاشرة، بالجماعة الترابية “خميس القصيبة”، على الحدود مع إقليم الرحامنة،أكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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