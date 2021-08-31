الأولى
إنذارات لأندية خرقت “البروتوكول الصحي”
حذرت الجامعة الملكية لكرة القدم، أندية كرة القدم، من خروقات رصدت في الاستعدادات الجارية للموسم الجديد، غير مبالين ب”البروتوكول الصحي” المعمول به قبل بداية البطولة الوطنية، كما شددت على ضرورة تلقيح كل اللاعبين قبل 10 شتنبر المقبل. وعلمت “الصباح” أن الجامعة طالبت الأندية بالسهر على تلقيح لاعبيها المسجلين في اللوائحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا