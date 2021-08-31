الأولى
رصاص بالحملة الانتخابية بمديونة
تحقق عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين السبع في حادث إطلاق عيارات نارية من بندقية للصيد، مساء الجمعة الماضي، خلال مرور موكب لحملة الأصالة والمعاصرة من أمام منزل أحد المتعاطفين بجماعة سيدي حجاج ولاد حصار. وتوصل الدرك الملكي بشكاية من مترشح من الاتحاد الاشتراكي، يسرد فيها وقائع إطلاق أربعة عياراتأكمل القراءة »
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