الأولى
الداخلية فوق السلط
تدخلات لتعطيل القانون وأخرى لتفعيله والنيابة العامة تساير الإيقاع كشفت تحركات للداخلية في الآونة الأخيرة، عن أنها الماسك بزمام القانون، إذ استعرضت أم الوزارات، كما يطلقون عليها، عضلاتها أمام كل المؤسسات، لدرجة أظهرت أن السلط الأخرى ليس لها من الأمر شيء إلا الاستجابة للتوجيهات والتماهي معها. لا أحد يجادل فيأكمل القراءة »
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