الأولى
تحت الدف
شرع عزيز رباح، الذي يبحث عن ولاية ثالثة بمجلس القنيطرة، وتسبب ترشيحه في هجرة جماعية لمناضلين من حزبه، مبكرا في دق أبواب وكلاء لوائح، من أجل التحالف معهم قبل ظهور النتائج. وإذا ظهر السبب بطل العجب، فرباح، الذي رفض الترشح إلى البرلمان، واختار الانتخابات الجماعية، يدرك جيدا، أن الطريقأكمل القراءة »
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