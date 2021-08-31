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“ضمير” تهاجم التهافت على المرشحين الرحل
هاجمت حركة “ضمير” بقوة الطبقة السياسية، مؤكدة أن فقدان الثقة وصل إلى مستويات مقلقة، بسبب الإحساس بالخذلان، الذي يشعر به المواطنون تجاه من مثلوهم منذ الانتخابات السابقة، سواء في البرلمان، أو على مستوى السلطة التنفيذية والجماعات المحلية. وأكدت الحركة المدنية أن القرارات الصادرة عن قيادات العديد من الأحزاب قبل أيامأكمل القراءة »
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