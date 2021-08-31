الصباح الفني
سحب الدكتوراه الفخرية من رمضان
أعلن “المركز الثقافي الألماني الدولي” في لبنان تراجعه عن الخطوة التي خطاها، الخميس الماضي، بمنح الفنان المصري محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية. وأصدر المكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس إدارة المركز، نهاية الأسبوع الماضي، بيانًا يعتذر فيه للشعب المصري عن منح المركز شهادة الدكتوراه لمحمد رمضان. وأكد الدكتور محمود الخطيب, رئيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا